İl Özel İdaresi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri etkili olan yağış sonrası hasar gören köylerde çalışmalarına devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 03.09.2023 19:14
  • Güncelleme: 03.09.2023 19:14
İl Özel İdaresi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri etkili olan yağış sonrası hasar gören köylerde çalışmalarına devam ediyor.

Merkeze bağlı Çardak, Özyayla ve İcik köylerinde tarım arazileri, bağ ve bahçeler, kuvvetli yağmur ve dolu nedeniyle hasar gördü. Çevre köylerde ağaçların kırıldığı, otobüs duraklarının yerinden söküldüğü ve bir çok hanenin çatıları zarar gördü. İl Özel Idaresi Genel Sekreteri Kamil Duru yaptığı yazılı açıklamada "Gece boyu ekiplerimizle birlikte selden etkilenen yerlerde yağmur ve doludan kaynaklanan sel felaketinin izlerini silmek ve vatandaşlarımızın kazalarını en aza indirmek amacıyla laboratuvara devam ettirdik" dedi. Duru, "İlimizde kısa sürede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası köylerimizde, tarım arazilerinde ve bazı evlerde meydana gelen hasar nedeniyle tüm çiftçilerimize ve kalanlarımıza geçmiş olsun. Özel İdare olarak gerekli tüm çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

İl Özel İdaresi ekipleri köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Vali Gökmen Çiçek'ten esnaflara ziyaret

Vali Gökmen Çiçek’ten esnaflara ziyaret

Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti

Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti

Televole 6. şubesini Kayseri'de açıyor

Televole 6. şubesini Kayseri'de açıyor

Anbar'da Kat Karşılığı 56 Daire ve 4 Dükkan İhalesi Yapılacak

Anbar'da Kat Karşılığı 56 Daire ve 4 Dükkan İhalesi Yapılacak

Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kur'an Gönüllüleri 8 Eylül'de buluşacak

Kur'an Gönüllüleri 8 Eylül'de buluşacak

Sağanak yağış sele sebep oldu

Sağanak yağış sele sebep oldu

DAHA FAZLA
Pınarbaşı'nı sel vurdu

Pınarbaşı’nı sel vurdu

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, güven tazeledi

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, güven tazeledi

Meysu Outlet'te Vizyon Kırtasiye'nin açılışı yapıldı

Meysu Outlet’te Vizyon Kırtasiye’nin açılışı yapıldı

Saadet Partisi Kayseri'de yerel seçim startını verdi

Saadet Partisi Kayseri’de yerel seçim startını verdi

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, 'Saadet Partisi bugünden sonra şahlanış dönemine girmiş olacak'

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, “Saadet Partisi bugünden sonra şahlanış dönemine girmiş olacak”