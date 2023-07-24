İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri köylerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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  • 24.07.2023 17:06
  • Güncelleme: 24.07.2023 17:06
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İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri köylerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkeze bağlı Güvercinlik köyünde, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Fakıuşağı ve Gülpınar köyünde, Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar, İmran ve Karasenir köylerinde, Ürgüp ilçesine bağlı İltaş ve Mustafapaşa köylerinde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Merkeze bağlı Özyayla köyünde, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy ve Yuva köylerinde, Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Köyümüzde içmesuyu kanal hattı arızaları giderildi. Merkez ilçeye bağlı Basansarnıç köyünde, Hacıbektaş İlçemize bağlı Belbarak ve Hıdırlar köylerinde, Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Oğulkaya, Yeşilöz ve Yeşilyurt köylerinde bulunan hanelerin foseptik çekim işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna, Karaburç, Kayaaltı ve Aşıklar köylerinde, Gülşehir ilçesine bağlı Karahöyük köyünde, Kozaklı ilçesine bağlı Abdi, Karasenir ve Kanlıca köylerinde, Avanos ilçesine bağlı Altıpınar, Topaklı ve Üçkuyu köylerinde yama serim işlemleri gerçekleştirildi.

İHA

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