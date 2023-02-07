İl Sağlık Müdürü açıkladı: Deprem Kayseri'deki hastanelerde hasar oluşturmadı

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden dolayı Kayseri'deki hastanelerde bir hasar oluşmadığını söyleyerek, 'Deprem bölgesine yakım olduğu için Sarız'da ufak sıva çatlakları oldu ama hizmeti aksatacak bir durum söz konusu değil' dedi.

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  • 07.02.2023 16:34
  • Güncelleme: 08.02.2023 12:45
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İl Sağlık Müdürü açıkladı: Deprem Kayseri'deki hastanelerde hasar oluşturmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Kayseri’deki hastanelerde bir hasar oluşmadığını söyleyerek, “Deprem bölgesine yakım olduğu için Sarız’da ufak sıva çatlakları oldu ama hizmeti aksatacak bir durum söz konusu değil” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, düzenlediği basın toplantısında depremin ardından Kayseri’de gelişen olaylara değindi. Kayseri’de yıkım gerçekleşen bir binanın olmadığını kaydeden Erşan, “Kayseri’de yıkım gerçekleşen bir bina olmadı. Açıkçası depremi üs bölgesi burası gibi hissettik ve tedirgin olduk. İkinci depremde de ciddi hissedildi. Panikle koşuşturmaca esnasında bir takım travmalar yaşayan vatandaşlarımız oldu ama ciddi boyutta değildi. Üniversitede de, şehir hastanemizde de bu şekilde takip ettiğimiz hastalar oldu ama ilimizde herhangi bir yıkım söz konusu olmadı” dedi.

Şehirdeki hastanelerde hiçbir problemin bulunmadığını dile getiren Erşan, “İlimizdeki hastanelerimizde hiçbir problem yok. Deprem bölgesine yakım olduğu için Sarız’da ufak sıva çatlakları oldu ama hizmeti aksatacak bir durum söz konusu değil. Şuan bütün hastanelerimiz faal bir vaziyette gelen vatandaşlarımıza hizmet verecek durumda. Biz il olarak bir sıkıntı yaşamadık” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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