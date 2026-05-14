İl Tarım Müdürlüğü'nden çiftçilere toplam 126 bin fide desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında Kayseri İl Tarım Müdürlüğü tarafından Kayseri’nin 16 ilçesindeki çiftçilere yüzde 50 hibe desteği ile birlikte 75 bin domates ve 51 bin biber fidesi desteğinde bulunuldu. Gerçekleştirilen Fide Temin Töreni’ne Kayseri İl Tarım Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcıları, Şube/İlçe Müdürleri ve çiftçiler katıldı. Kayseri İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında; yüzde 50 hibe desteği ile 75 bin domates ve 51 bin biber fidesi 16 ilçemizde çiftçilerimize teslim edildi. Üreten çiftçimizin yanında olmaya, bereketli topraklarımızı desteklemeye devam ediyoruz” açıklamaları yapıldı.