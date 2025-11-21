  • Haberler
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçelerdeki gıda denetimleri devam ettiği belirtilerek: 'Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir' denildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: 'Güvenilir gıda kırmızı çizgimiz'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçelerdeki gıda denetimleri devam ediyor. Müdürlükten yapılan açıklamada vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilerek: “Güvenilir gıda kırmızı çizgimiz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla; İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol ekipleri, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için gıda denetimlerine devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

