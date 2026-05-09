İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yol kontrol noktalarında denetimlerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, müdür yardımcısı Ergün Tuğluk, şube müdürleri, ilçe müdürü ve veteriner hekimleriyle birlikte, Melikgazi ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yol kontrol noktalarında denetimlerde bulundular.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, sevk edilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri, veteriner sağlık raporları detaylı şekilde incelendi. Hayvan taşıyan araçların hijyen şartları ile hayvan refahına uygunluğu da kontrol edilirken, mevzuata aykırı taşımacılık yapanlara yönelik uyarılar yapıldı.



