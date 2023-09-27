İl tarım ve orman müdürü olarak atanan Saklav'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Bülent Saklav'ı makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, makamında konuk ettiği Saklav'a yeni görevinde başarılar diledi.

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  • 27.09.2023 16:05
  • Güncelleme: 27.09.2023 16:15
İl tarım ve orman müdürü olarak atanan Saklav'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Bülent Saklav’ı makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, makamında konuk ettiği Saklav’a yeni görevinde başarılar diledi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak aklı ön planda tutarak Kayseri’ye hizmet noktasında takdir toplayan projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü olarak Kayseri’ye atanan Bülent Saklav’ı makamında konuk etti.

Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda misafir ettiği Saklav’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Hemşehrilerimize hizmet etmek amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müzde bu kurumlarımızdan birisidir” dedi.

Tarım ve hayvancılık alanında önemli hizmetlerde iş birliğine imza attıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Bugüne kadar şehrimizde görev alan müdürlerimizle tarım ve hayvancılık alanında da önemli çalışmalarda iş birliği halinde olduk, kendilerine bu vesile ile teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de İl Müdürlüğümüzle şehrimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki başarısını arttırmak adına yeni projelerde iş birliğimizin süreceğine inancımız tamdır. Şehrimize atanan müdürümüze hayırlı, uğurlu olsun diyor, Cenab-ı Allah mahcup etmesin diye dua ediyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da misafirperverliği ve samimi, içten temennilerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın merkezi olması yönünde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İHA

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