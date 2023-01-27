İlaç almak için çıktığı evine giremedi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilaç almak için eczaneye çıkan yaşlı vatandaş, evinin kapısını açarken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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  • 27.01.2023 12:03
  • Güncelleme: 27.01.2023 15:45
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İlaç almak için çıktığı evine giremedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ilaç almak için eczaneye çıkan yaşlı vatandaş, evinin kapısını açarken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 12. Cadde üzerinde meydana gelen olayda İ.İ. (73) iddiaya göre, ilaçlarını almak için evden çıktı. Eve geri döndüğünde kapıyı açarken rahatsızlanan İ.İ. yere yığıldı. İ.İ.’yi yerde hareketsiz gören komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İ.İ.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemelerinin ardından İ.İ.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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