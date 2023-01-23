İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

 Kayseri Şehir Hastanesi karşısında bulunan eczacı Mehmet Buğra Korkmaz ve personeli, hasta yakınının sözlü ve fiili saldırısına uğradı. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, olaya dair hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.   

PAYLAŞ
  • 23.01.2023 15:11
  • Güncelleme: 23.01.2023 15:11
  • 57
İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında bulunan Korkmaz Eczanesi’ne gelen hasta yakını, reçete ile ilaç almak istedi. Eczanede ilaç bulunmadığı gerekçesiyle hasta yakını, eczane sahibi Mehmet Buğra Korkmaz’a ve personeline hem sözlü hem de fiili şiddet uyguladı. Saldırı nedeniyle Korkmaz ve personeli, hasta yakınından şikayetçi oldu. 

‘SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULSUN’

Saldırıya uğrayan Mehmet Buğra Korkmaz ve personeline ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akın, “Kayseri Şehir Hastanesi karşısında bulunan bir eczanemizde meslektaşımız ve personeli hasta yakınının göstermiş olduğu sözlü ve fiili şiddetin mağduru olmuştur. Sağlık çalışanlarına yönelik bu tür şiddet vakalarının bir an önce son bulmasını diliyoruz. Böylesine zor ve sıkıntılı süreçte kesintisiz sağlık hizmeti sunan eczacılarımız ilaç yokluklarının sorumlusu değildir. Güvenlik endişesi ile görevimizi yapmak istemiyoruz. Bu münferit saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımız Ecz. Mehmet Buğrahan Korkmaz'a ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olaya dair hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Gültepe Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Yapılacak

Gültepe Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Yapılacak

Tomarza'da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Tomarza'da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Talas'ta Muhteşem Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

Talas'ta Muhteşem Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

'Kayseri Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan iklim merkezinde bulunuyor'

'Kayseri; Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan iklim merkezinde bulunuyor'

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı

'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı

DAHA FAZLA
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan hızlı tren paylaşımı

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan hızlı tren paylaşımı

İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

'2023 yılı altın yılı olacak'

“2023 yılı altın yılı olacak”

Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET

Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET