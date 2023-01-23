İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında bulunan Korkmaz Eczanesi’ne gelen hasta yakını, reçete ile ilaç almak istedi. Eczanede ilaç bulunmadığı gerekçesiyle hasta yakını, eczane sahibi Mehmet Buğra Korkmaz’a ve personeline hem sözlü hem de fiili şiddet uyguladı. Saldırı nedeniyle Korkmaz ve personeli, hasta yakınından şikayetçi oldu.

‘SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULSUN’

Saldırıya uğrayan Mehmet Buğra Korkmaz ve personeline ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akın, “Kayseri Şehir Hastanesi karşısında bulunan bir eczanemizde meslektaşımız ve personeli hasta yakınının göstermiş olduğu sözlü ve fiili şiddetin mağduru olmuştur. Sağlık çalışanlarına yönelik bu tür şiddet vakalarının bir an önce son bulmasını diliyoruz. Böylesine zor ve sıkıntılı süreçte kesintisiz sağlık hizmeti sunan eczacılarımız ilaç yokluklarının sorumlusu değildir. Güvenlik endişesi ile görevimizi yapmak istemiyoruz. Bu münferit saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımız Ecz. Mehmet Buğrahan Korkmaz'a ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olaya dair hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.