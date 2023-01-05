İlaç zamlarından sonra aktarlara ilgi arttı

Kış aylarında ortaya çıkan hastalıklar sebebiyle doğal ürünlere de ilgi artıyor. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 100 oranında zam uygulandığını ancak ilaçlara uygulanan zamlardan sonra aktar ürünlerine de ilgi arttığını belirten aktar Ahmet Karapınar, “Kış aylarında özellikle salgından dolayı müşterilerimiz doğal bitkilere yöneliyorlar. En çok tercih edilen ürünler ise ıhlamur, kuş burnu, zencefil, zerdeçal ve propolis oluyor. İlaçlara uygulanan zamlardan sonra aktar ürünlerine ilgi arttı diyebilirim. Hastaların geneli, doğal ürün isteyenlere zaten belli aralıklarla satış yapıyoruz. İlgiden de memnunuz” diye konuştu.

’50 LİRA GİBİ BİR FİYATA KIŞ ÇAYI BULUNABİLİR’

Müşterilerin kış çayını 50 liradan alabileceğini ifade eden aktar Ahmet Karapınar, “Fiyatlar uygun, aşırı bir yükselme yok. İçeriğinde zencefil, zerdeçal, adaçayı, gülhatmi, ıhlamur, kuşburnu ve nar çiçeği bulunan bir kış çayını rahatlıkla 50 liraya alabilirler. Soğuk algınlığı, nezle, grip, öksürük ve özellikle boğaz enfeksiyonlarına çok iyi geliyor. Fiyatları geçen seneye göre kıyaslayacak olursak elbette yükselme var; geçen yıl 30 liraya alınan ürünler neredeyse iki katına çıktı ve şu an 60 liraya kadar satılıyor" dedi.

Müşterilere bilinçli satıcılardan alışveriş yapmaları ve kimyasallardan uzak durmaları tavsiyesinde de bulunan Karapınar, "Kimyasaldan uzak durun, doğal ve bitkiselden vazgeçmeyin. Bunu aynı zamanda eczacı birisi olarak öneriyorum” şeklinde konuştu.