İlaca fark ücreti isteyen eczaneyi taşa tuttu
Kayseri'de bir eczanede yaşanan olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre, ilaç almak için eczaneye gelen bir kadın fark ücretini ödemek istemeyince öfkesini taşla ve tekmelerle dışa vurdu.
Taş Fırlattı, Camı Yumrukladı
Görgü tanıklarının aktardığına göre, kadın yolda bulduğu taşı eczanenin içine fırlattı. Taş masanın üzerine düşerken, hızını alamayan kadın eczanenin camını yumruklamaya ve kapıyı tekmelemeye devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Eczacı Odası’ndan Sert Tepki
- Bölge Kayseri Eczacı Odası yaptığı açıklamada olayı “çirkin ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bir meslektaşımızın kucağında çocuğu varken taşla saldırıya uğraması, yalnızca bir kişiye değil toplumun sağlık hizmetine yönelmiş açık bir tehdittir. Eczaneler vatandaşın ilk başvurduğu sağlık noktalarıdır. Eczacılar ise yalnızca ilaç veren değil, tedavi sürecinde danışmanlık yapan sağlık profesyonelleridir. Bu saldırı, mesleki saygınlığa ve toplumla sağlık çalışanları arasındaki güven bağlarına zarar vermektedir.”
“Fark Ücretleri Eczacıların Keyfi Kararı Değil”
Oda, kamuoyuna yaptığı açıklamada fark ücretlerinin eczacıların keyfi uygulaması olmadığını, sosyal güvenlik mevzuatı ve geri ödeme sistemi kapsamında yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.