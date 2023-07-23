İlaca yüzde 30 zam Vekil Arıkan'dan tepki

 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. İlaca yapılan zamma sosyal medya hesabından tepki gösteren Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 'Bu zam üretmeyen, dışa bağımlı Türkiye'nin kötü ekonomi politikaları sonucudur. Vatandaşın değil rantın esas alındığı politikaların sonucudur' dedi. 

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  • 23.07.2023 14:49
  • Güncelleme: 23.07.2023 14:49
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İlaca yüzde 30 zam Vekil Arıkan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında değişiklik yapıldı. Karar göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri, yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL olurken, diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu. Karar, 24 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Dönemsel euro değeri güncellemesinde ise geçici 7'nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak. Güncelleme sonrasında 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek. 

‘TÜRKİYE MAALESEF İLAÇ SEKTÖRÜNDE DE DIŞARIYA BAĞIMLI’

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Yine sessiz sedasız zam’ başlığıyla bir paylaşım yaparak, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilaç fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldı. Gıda, elektrik, akaryakıt zamlarıyla zaten mücadele eden vatandaşa bir darbe daha vurdular. Kötü ekonomi yönetiminin faturası vatandaşa kesilmemeli. Olayın iç yüzü ise daha acı: Türkiye maalesef ilaç sektöründe de dışarıya bağımlı. Eczacılar, kanser ilaçları dahil pek çok ithal ilacın bulunamadığını ifade ediyordu. Bu kararname ile ilaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit Euro kuru yüzde 30.5 artırılmış oldu. Böylece uluslararası ilaç firmalarına Türkiye'ye satış için daha uygun bir ekonomik ortam sağlandı. Bu zam üretmeyen, dışa bağımlı Türkiye'nin kötü ekonomi politikaları sonucudur. Vatandaşın değil rantın esas alındığı politikaların sonucudur” ifadelerine yer verdi.

1ha

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