İlaçla birlikte greyfurt tüketimine dikkat!

Tropikal meyvelerden greyfurt, özellikle kış günlerinin vazgeçilmezlerinden. C vitamini nedeniyle güçlü bir antioksidan etkiye sahip meyve, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında etkilidir. Greyfurtun, tüm turunçgiller gibi kalorisi çok az ve neredeyse hiç yağ içermiyor. Faydaları saymakla bitmeyen greyfurtun tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilaçla birlikte tüketilmemesi öneriliyor.

Özel Tekden Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Şerife Yılmaz, greyfurtun ilaç tepkimeye girdiğini ve ilacın etkisini arttırdığını söyledi. İnsanların gribal enfeksiyonlardan korunmak ve bol C vitamini almak için greyfurt tükettiğini anlatan Yılmaz, “Yalnız bilinmeyen bir durum söz konusu. Greyfurt karaciğer üzerinden ilaçların yıkımını yani vücuttan atılmasını sağlayan bir enzimi indükleyip çalışmasını engellediği için bazı ilaçların vücuttan atılımını geciktiriyor. Aynı zamanda ilaçların vücuttaki etkisini arttırabilmektedir. Özellikle kalp ilacı yani (antiaritmik), çarpıntı, kolesterol ilacı kullanan, kemoterapi tedavisi gören insanlar, immünsüpresif tedavi alanlar yani böbrek, karaciğer nakli olan, kalp kapak replasmanı olan, ömür boyu immünsüpresif tedavisi alan hastalar ve kortizon içerikli ilaç kullanan hastaların ilaçla birlikte greyfurt suyu veya greyfurtun kendisini tüketmemeleri gerekmektedir. Bu grup ilaç kullanan insanların muhakkak bu durumu doktorlarıyla paylaşmaları lazım. Özellikle bu grup ilaç kullanan kişiler eğer greyfurt yemek istiyorlarsa ilaç kullanımından en az 3 saat sonra greyfurt tüketebilirler” ifadelerini kullandı.