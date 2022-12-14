İlaçlara yüzde 36,77 zam

 İlaç fiyatını belirleyen euro değeri yüzde 36,77 artırılması sonucu bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam geldi. 

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  • 14.12.2022 16:38
  • Güncelleme: 14.12.2022 16:38
İlaçlara yüzde 36,77 zam

Sağlık Bakanı Koca, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" dedi.

‘ŞUBATTA YAPILACAK DÜZENLEME ERKENE ÇEKİLDİ’

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi. Böylelikle her yıl şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında euro kurunda yüzde 36,77'lik artış yapıldı. Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı. Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olacak.

1ha

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