İlahiyat öğrencileri Diyanet'i yakından tanıdı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı kapsamında İl Müftülükleri bünyesinde 2023 Yılı Staj Programı düzenlendi.

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  • 05.08.2023 10:28
  • Güncelleme: 05.08.2023 10:28
İlahiyat öğrencileri Diyanet'i yakından tanıdı
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı kapsamında İl Müftülükleri bünyesinde "2023 Yılı Staj Programı" düzenlendi.

Bu kapsamda staj programı olarak Sivas İl Müftülüğünü tercih eden 85 üniversiteli genç, müftülükte görev alarak Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Sivas İl Müftülüğünde staja başlayan 85 ilahiyat fakültesi öğrencisi 20 gün boyunca müftülük hizmetlerini yakından inceledi.

İl Müftülüğü, stajın sona ermesi dolayısıyla öğrenciler için kapanış programı düzenledi.

Kapanış programında öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya; "Cumhurbaşkanlığı koordinesinde yürüttüğümüz staj programı vesilesiyle gençlerimizle birlikte çalışma fırsatı bulmaktan ve onları misafir etmekten mutluluk duyduk. Sizler bu program vesilesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatımızı ve müftülüğümüzü yakından tanıma fırsatı buldunuz. Müftülükte bulunan birimleri, çalışma alanlarını ve yürütülen faaliyetleri yakından görüp öğrendiniz. Burada edindiğiniz tecrübelerin gelecekteki kararlarınıza ve hayatlarınıza olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

Staj süresince gençlere rehberlik eden Uzman Vaiz Gönül Taşçı ise öğrencilerle yaptıkları etkinlik ve çalışmalara değinerek gençleri ilerde Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında görmek istediğini söyledi.

Öğrenciler adına söz alan ilahiyat fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Edanur Kurt da misafirperverliğinden dolayı görevlilere teşekkür ederek, 20 gün içerisinde din hizmeti başta olmak üzere müftülüğün birçok çalışmasını yakından görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından uzman din görevlileri tarafından öğrencilere dini musiki icra edildi.

İHA

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