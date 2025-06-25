İlahiyatçı Kasım Okut'tan Yeni Eser: 'Suskunlar Mahallesi'

Bu eser, dünyanın geçiciliği ve ölüm teması etrafında şekilleniyor. İçerisinde birçok ölümle ilgili şiir ve özlü ifadeler barındıran kitap, okuyuculara derin bir düşünce yolculuğu sunuyor.

Kasım Okut, bu eseri kaleme alma amacını şu şekilde ifade ediyor: “Bu kitabı te'lif etmeyi bize nasip eden Allah(cc)'a sonsuz hamd ü senalar olsun. Ölüm ve ölüm ötesi konusunda asırlardır ilim ve irfan sahipleri, şair ve edipler, mürşid-i kamil zatlar, Allah(cc)'ın seçkin kulları, cümle resuller ve nebiler konuşmuşlar, fikir ve düşünce beyanında bulunmuşlardır. Bundan sonra da insanlık, ölümü ve ahiret hayatını konuşmaya devam edecektir. İnancımız odur ki, ölüm haktır. Ahiret haktır. Mahkeme-i Kübra haktır. Cennet ve cehennem haktır. Kabirde sual haktır.”

Netform Matbaacılık tarafından basılan "Suskunlar Mahallesi", 172 sayfadan oluşuyor ve okuyucularını derin düşüncelere sevk ediyor.