İlçe Başkanlık Seçimini Kaybeden CHP’li Ünalmış, “Mücadele bitmez”

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, dün gerçekleşen Melikgazi İlçe Başkanlığı seçimleri ile ilgili, 'Vermiş olduğumuz mücadele başarıya ulaşmadı. Ama biliyoruz ki mücadele bitmez. Bu süreçte çok değerli insanlarla, parti büyüklerimizle tanıştık, evlerinde çay içtik, sofralarında yemek yedik. Aslında biz çok şey kazandık. Mahalle delege seçimlerinden başlayarak bugüne kadar, seçim sürecine, emek veren herkese teşekkür ederim' dedi.

CHP Melikgazi İlçe Başkanlığı seçimleri dün gerçekleştirildi. Sonuçlara göre mevcut başkan Turan Arık yeniden seçildi. CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve Melikgazi İlçe Başkanı Adayı Niyazi Ünalmış ise seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Melikgazi İlçe Kongresi’ne katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Vermiş olduğumuz mücadele başarıya ulaşmadı. Ama biliyoruz ki mücadele bitmez. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelene kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Bu yolda yolumuz uzun, heyecanımız yüksek ve gençliğimiz var. Bu süreçte çok değerli insanlarla, parti büyüklerimizle tanıştık, evlerinde çay içtik, sofralarında yemek yedik. Aslında biz çok şey kazandık. Mahalle delege seçimlerinden başlayarak bugüne kadar, seçim sürecine, emek veren başta kıymetli başkanlarım Esra Tuğçe Şahin, Hamdi Korkmaz, Tacim Yıldırım ve Özgür Yeşilyurt olmak üzere, gecesini gündüzüne katan, maddi manevi yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Melikgazi İlçe Başkanlığı’na seçilen Sayın Turan ARIK ve yönetimine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

