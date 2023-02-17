İlçe Belediye Başkanları afet bölgesinde

 Kayseri'de ilçe belediye başkanları depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Belediye Başkanları koordinatör olarak Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 17.02.2023 18:44
  • Güncelleme: 17.02.2023 18:44
  • 115
İlçe Belediye Başkanları afet bölgesinde

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 Pazarcık ve Elbistan depreminde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yaşanan depremde 38 bin kişi hayatını kaybetti. Yaraların sarılmaya çalıştığı kentlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer 16 Belediye farklı ilçelerde deprem enkaz kaldırma, temizlik ve alt yapı alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti. 

Enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanları deprem nedeniyle koordinatör olarak Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le bir araya geldi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da karla mücadele devam ediyor

Bünyan'da karla mücadele devam ediyor

Başkan Özkan Altun deprem bölgesinde

Başkan Özkan Altun deprem bölgesinde

Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti

Depremzedenin çaresizliği: Ailesinden 100 kişiyi kaybetti

Kayserililer depremzedeler için seferber oldu

Kayserililer depremzedeler için seferber oldu

Başkan Büyükılıç'tan AFAD gönüllülerine teşekkür

Başkan Büyükılıç'tan AFAD gönüllülerine teşekkür

Melikgazi, Hatay'a mobil WC, duş, konaklama konteynerları ve su arazözü yolladı

Melikgazi, Hatay'a mobil WC, duş, konaklama konteynerları ve su arazözü yolladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

3
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

4
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya'dan AFAD'a 20 milyon lira bağış

Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya’dan AFAD’a 20 milyon lira bağış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde

Hakkında 'adam öldürme' suçundan hapis bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında 'adam öldürme' suçundan hapis bulunan hükümlü yakalandı

DAHA FAZLA
YRP'li Önder Narin, '100 çadır bulunan bir çadır kent kuruyoruz'

YRP’li Önder Narin, “100 çadır bulunan bir çadır kent kuruyoruz”

Kayserispor – Fenerbahçe maçı 4 Mart'ta oynanacak

Kayserispor – Fenerbahçe maçı 4 Mart’ta oynanacak

İlçe Belediye Başkanları afet bölgesinde

İlçe Belediye Başkanları afet bölgesinde

İYİ Partili Özhan, 'Türk milleti yine büyüklüğünü gösterdi'

İYİ Partili Özhan, “Türk milleti yine büyüklüğünü gösterdi”

Anadolu Gençlik Derneği ve Can Suyu Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Sosyal Yardımlaşma Merkezi kuruldu

Anadolu Gençlik Derneği ve Can Suyu Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Sosyal Yardımlaşma Merkezi kuruldu