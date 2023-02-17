İlçe Belediye Başkanları afet bölgesinde

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 Pazarcık ve Elbistan depreminde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yaşanan depremde 38 bin kişi hayatını kaybetti. Yaraların sarılmaya çalıştığı kentlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer 16 Belediye farklı ilçelerde deprem enkaz kaldırma, temizlik ve alt yapı alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

Enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanları deprem nedeniyle koordinatör olarak Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le bir araya geldi.