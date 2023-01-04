Öğrencilere motivasyon ziyareti

Develi protokolü, Numan Cebeci Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

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  • 04.01.2023 15:58
  • Güncelleme: 04.01.2023 17:22
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Öğrencilere motivasyon ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi protokolü, Numan Cebeci Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, örgün eğitimle birlikte hafızlıklarına da devam eden Numan Cebeci Ortaokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini ziyaret etti. Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” kitabını öğrencilere hediye eden ilçe protokolü, daha sonra kahvaltıda öğrencilerle sohbet etti.

Hem örgün eğitim görüp hem de hafızlık yapan öğrencilerin büyük bir gayret ve emek gösterdiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bir yandan derslerine devam edip bir yandan da Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hıfzeden yavrularımızı ve onları yetiştiren hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Böylesi bir eğitim kurumunun varlığı Develimiz için büyük bir kazanım. Bizler de bugün onlara moral ve motivasyon olsun diye ziyarette bulunarak sohbet ettik. Yavrularımıza ve hocalarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

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İHA

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