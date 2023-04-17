İlçeler Adaylarla Şenleniyor

Seçime bir aydan daha az bir süre kala, bir çok siyasi partinin milletvekili adaylarının ilçe ziyaretleri devam ediyor.

Gruplar halinde ilçe ziyaretine devam eden milletvekili adayları, gitmiş olduğu ilçelerde idari ve mülki amirlerin yanı sıra halkla da mümkün olduğunca bütünleşmeye çalışıyorlar.

Bazen aynı ilçeye aynı gün iki üç ayrı partinin milletvekilleri farklı zamanlarda giderek kendilerini ve partilerini tanıtmaya çalışıyorlar.