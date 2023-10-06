İlçeler yeşilleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde başlattığı 10 ilçede Türkiye Yüzyılı kent ormanları oluşturma projesi çerçevesinde Akkışla ilçesinde öğrencilerle birlikte ağaç dikim etkinliği düzenledi.

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  • 06.10.2023 10:31
  • Güncelleme: 06.10.2023 15:37
İlçeler yeşilleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde başlattığı 10 ilçede Türkiye Yüzyılı kent ormanları oluşturma projesi çerçevesinde Akkışla ilçesinde öğrencilerle birlikte ağaç dikim etkinliği düzenledi.

Çevre dostu proje ve çalışmalarıyla takdir toplan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kent ormanları oluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Başkan Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı marifeti ve ilçe belediyelerinin de ortaklığı ile yürüteceği çalışmalarla yaklaşık 1000 dekar alanda kent ormanları oluşturuyor. Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Özvatan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde belirlenen alanların yanı sıra Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Mesire Alanı’nda ağaçlandırmaya uygun alanlar belirleyen ve ilk olarak Pınarbaşı ilçesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri ağaç dikimine Akkışla ilçesi ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin de (KAYMEK) destek verdiği ağaç dikim etkinliğine Akkışlalı öğrenciler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri iş birliğinde yaklaşık 1000 dekarlık alanda binlerce fidanın toprakla buluşturulacağı proje çerçevesinde her yıl sonbahar ve ilkbaharda sedir, karaçam, ardıç türleri ve bölge iklimine uygun türler ile dikim yapılması planlanan çalışmalar ile 2023 yılı sonunda kadar 22 bin fidanın doğaya kazandırılması planlanıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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