İlçelerde mezarlıklar duvar içine alınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilçe mezarlıklarında duvar ve kafes tel yapımı için ihaleye çıkacak.

PAYLAŞ
  • 02.06.2023 09:47
  • Güncelleme: 02.06.2023 10:11
  • 77
İlçelerde mezarlıklar duvar içine alınıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; ilçe mezarlıklarında duvar ve kafes tel yapımı için ihaleye çıkacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından; mezarlık duvar ve kafes tel yapım işi için ihale yapılacak. Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihaleye son teklif verme tarihi 23 Haziran saat 10.30 olarak açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü İhale Salonu’nda komisyonun toplanacağı bildirilirken, işin Develi, İncesu, Kocasinan, Sarız, Pınarbaşı, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılacağı açıklandı. İşin niteliği ise; 10 bin metre beton mezarlık duvarı, bin metre kafes tel ve 530 metre panel çit yapımı olarak bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan eş zamanlı kökünü kurutma operasyonu: 29 gözaltı

Jandarmadan eş zamanlı kökünü kurutma operasyonu: 29 gözaltı

TOBB yönetimine Kayseri'den 2 isim seçildi

TOBB yönetimine Kayseri’den 2 isim seçildi

'Faul' cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktı

'Faul' cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktı

Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Kayserisporlu futbolculardan öğrencilere 'LGS' morali

Kayserisporlu futbolculardan öğrencilere 'LGS' morali

Kayserispor'a Milletvekili Ersoy'dan destek

Kayserispor'a Milletvekili Ersoy'dan destek

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

6
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Huzur Çınarı'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışması

Huzur Çınarı'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışması

Abdullah Gül Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı

Abdullah Gül Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı

DAHA FAZLA
Göksu Şelalesi'ne yaya ulaşımını sağlayan sallanan köprü yenileniyor

Göksu Şelalesi'ne yaya ulaşımını sağlayan sallanan köprü yenileniyor

İlçelerde mezarlıklar duvar içine alınıyor

İlçelerde mezarlıklar duvar içine alınıyor

CHP'de yaprak dökümü: İl Başkanı İstifa Etti

CHP'de yaprak dökümü: İl Başkanı İstifa Etti

KAYÜ ile Kayseri SMMMO arasında Staj İşbirliği Protokolü imzalandı

KAYÜ ile Kayseri SMMMO arasında Staj İşbirliği Protokolü imzalandı

14 suçtan aranan şahsı güven timleri yakaladı

14 suçtan aranan şahsı güven timleri yakaladı