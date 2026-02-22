İlçelerde Ramazan Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan'da merkez, ilçe ayrımı gözetmeksizin sosyal faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde iftar çadırı ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir ilçelerde ise Ramazan'a özgü etkinliklere imza atıyor.

İlçelerde Ramazan Etkinlikleri

‘Büyükşehir ile İlçelerde Ramazan Etkinlikleri’ Akkışla ve Felahiye’de gerçekleştirildi. Büyükşehir bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından yapılan etkinliklere, çocuklar başta olmak üzere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Coşkulu ve katılımın yoğun olduğu ücretsiz etkinliklerde, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mehteran Gösterisi, Aşık ve Maşuk, Çocuk Tiyatrosu, Palyaço&Yüz Boyama Etkinliği, Tasavvuf Konseri, Semazen Gösterilerinin yanında lokma dağıtımı gibi ikramlar da yer alıyor.

Büyükşehir belediyesi; huzur, bereket ve dayanışma ayı Ramazan’da 7’den 70’e herkese ulaşmaya, gönüllere dokunmaya ve Ramazan’ın bereketini paylaşarak Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşama gayret gösteriyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

16 yaşındaki kayıp kız bulundu
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
Vali Çiçek: 'Kayserimiz tarımda yeni bir döneme giriyor'
Vali Çiçek: “Kayserimiz tarımda yeni bir döneme giriyor”
Kavga çıkan U18 maçında 7 futbolcu ceza aldı K
Kavga çıkan U18 maçında 7 futbolcu ceza aldı K
Milletvekili Dinç: 'Tamamı kadın personellerden oluşan Kadın Hastalıkları Hastanesi Kurulmalı'
Milletvekili Dinç: 'Tamamı kadın personellerden oluşan Kadın Hastalıkları Hastanesi Kurulmalı'
Kayseri'nin Sanayi Devine Kritik İhale: Bu kez Kayserililerde Kalacak mı?
Kayseri’nin Sanayi Devine Kritik İhale: Bu kez Kayserililerde Kalacak mı?
Ramazan'da Gönül Köprüleri: Kayseri'de AK Parti Sahada
Ramazan’da Gönül Köprüleri: Kayseri'de AK Parti Sahada
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!