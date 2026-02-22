‘Büyükşehir ile İlçelerde Ramazan Etkinlikleri’ Akkışla ve Felahiye’de gerçekleştirildi. Büyükşehir bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından yapılan etkinliklere, çocuklar başta olmak üzere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Coşkulu ve katılımın yoğun olduğu ücretsiz etkinliklerde, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mehteran Gösterisi, Aşık ve Maşuk, Çocuk Tiyatrosu, Palyaço&Yüz Boyama Etkinliği, Tasavvuf Konseri, Semazen Gösterilerinin yanında lokma dağıtımı gibi ikramlar da yer alıyor.

Büyükşehir belediyesi; huzur, bereket ve dayanışma ayı Ramazan’da 7’den 70’e herkese ulaşmaya, gönüllere dokunmaya ve Ramazan’ın bereketini paylaşarak Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşama gayret gösteriyor.