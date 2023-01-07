İlçenin damak çatlatan lezzeti tescillendi

Sivas'ın Altınyayla ilçesine özgü damak çatlatan lezzeti 'Tonus köftesi', Türk Patent ve Marka Koruma Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

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  • 07.01.2023 09:32
  • Güncelleme: 07.01.2023 09:32
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İlçenin damak çatlatan lezzeti tescillendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü damak çatlatan lezzeti ’Tonus köftesi’, Türk Patent ve Marka Koruma Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Altınyayla’ya özgü, lezzetiyle damak çatlatan Tonus köftesi asırlardır bölge halkı tarafından tüketiliyor. Köfte yapımında yağ olarak sadece Kangal Akkaraman koyununun böbrek yağı kullanılıyor. Kış aylarının çetin geçtiği bölgede enerji deposu olarak tüketilen Tonus köftesi, vücuda enerji vermesi dolayısıyla dağcılar tarafından bolca tüketiliyor. Altınyayla Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu Tonus köftesi, Türk Patent ve Marka Koruma Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı tarafından tescillendi.

“Bu güzel haberin tüm ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, eşsiz lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakan ve ilçenin yöresel lezzetlerinin başında gelen meşhur Tonus köftesini coğrafi tescilini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “14.12.2021 tarihinde başvurumuza istinaden devam eden girişimlerimizin sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafya İşaretleri Başkanlığı tarafından başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup, Tonus köftemiz 02.01.2023 tarihli 140 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı bülteninde ilan edilmiştir. Bu güzel haberin tüm ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm misafirlerimizi ilçemizin yaylalarında otlayan hayvanlarımızın organik eti ile özel baharatlar ve saf böbrek yağı kullandığımız, dünyada sadece ilçemiz ve Sivas’a özgü lezzet olan Tonus köftemizi yemeye ilçemize davet ediyorum. Özellikle kış aylarında enerji deposu olarak kullandığımız Tonus köftemizin coğrafi tescilinin tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İHA

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