İldem'de bir saat arayla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Melikgazi İlçesi İldem çarşıda 19.00'da meydana gelen olayda bir kişi bıçakla göğsünden yaralandı
- 17.12.2022 08:45
- Güncelleme: 17.12.2022 08:45
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. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayın şüphelisi M.T.’yi bulmak için çalışma başlattı. Bu kavgadan dakikalar sonrası bu sefer İldem pazar yerinde meydana gelen kavgada bir kişi daha bıçakla yaralandı. Polis ekipleri iki kavgayla ilgili çalışma başlattı.
1ha
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