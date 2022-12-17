İldem’de bir saat arayla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayın şüphelisi M.T.’yi bulmak için çalışma başlattı. Bu kavgadan dakikalar sonrası bu sefer İldem pazar yerinde meydana gelen kavgada bir kişi daha bıçakla yaralandı. Polis ekipleri iki kavgayla ilgili çalışma başlattı.