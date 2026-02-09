İldem'de forkliftli sarraf soygunu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde sabaha karşı bir sarrafta soygun meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, forklift kullanarak iş yerine girip soygun gerçekleştirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, sabaha karşı Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, forklift ile girdiği sarraf dükkanında soygun yaptı. İş yeri sahibinin zararının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.