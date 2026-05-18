  • İldem'de İntihar Girişimi: İtfaiye ve polisin zor anları

Kayseri'nin İldem semtinde bir genç intihara teşebbüs ederek inşaatın 9. katında itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İldem'de bulunan boş bir inşaatın 9. katından ayklarını sallayan genç üç saate yakın polis ve itfaiye ekibine zor anlar yaşattı.

Görgü tanıkları ve tanıyanların ifadesine göre annesinin vefatından sonra bunlaıma giren genç emniyet güçlerince ikna edilerek inşaatın 9. katından indirilidi.

Olay saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi İldem Yeşilyurt Mahallesinde maydana geldi geldi. M.D. (16) isimli şahıs 11 katlı binanın 9’uncu katına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayaklarını boşluğa sarkıtan genç için itfaiye ekipleri hava yastığını açtı. M.D. jandarma ekipleri ve Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un çabaları ile bulunduğu yerden indirildi.

Haber Merkezi

