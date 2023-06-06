İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Kemal Elmacıoğlu ile Gesi Fatih Mahallesinde yapılacak olan Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami'nin temel atma törenini gerçekleştirecek.

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  • 06.06.2023 15:34
  • Güncelleme: 06.06.2023 16:20
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İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Kemal Elmacıoğlu ile Gesi Fatih Mahallesinde yapılacak olan Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami’nin temel atma törenini gerçekleştirecek.

Açılış ve temel atma programlarının artacağını ve hizmetlerin daha yoğunlaşacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi olarak birçok yatırımı hayata geçiriyoruz. Gesi Fatih Mahallemizde bir ihtiyacı daha gidererek vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Melikgazi olarak merkezde yoğunluk oluşturmamak herkesin mahallesinde hizmet alması için butik projeler üretiyoruz. Bu çerçevede yine butik güzel bir camimizi hayata geçirmek üzere harekete geçtik. Hayırseverimiz Kemal Elmacıoğlu ile bu anlamlı projenin temelini atacağız. Burada vatandaşlarımızın ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan camilerimizin hayırlı olmasını diliyor hayırseverimize destekleri için teşekkür ederim. Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami’mizin 07 Haziran Çarşamba günü saat 17.30’da temelini atacağız. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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