İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

 Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni tramvay hattının hizmete girmesiyle İldem'den KUMSmall AVM'ye 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlanacak.

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  • 26.12.2022 13:58
  • Güncelleme: 26.12.2022 13:58
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İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın hizmete girmesine az bir süre kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni T3 hattının çok yakında hizmete açılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek birçok projenin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir hayata geçirildiğini, raylı sistem ağının genişletildiğini ifade etti.

T3 HATTIYLA 30 KİLOMETRE BOYUNCA KESİNTİSİZ ULAŞIM 

Başkan Büyükkılıç, raylı sistemde hizmet alanın geliştiğini belirterek, şöyle konuştu: “Mevcutta 34 kilometrelik alanda hizmet veren, Organize Sanayi- İldem 5 arası T1 hattı, Cumhuriyet Meydanı-Talas Cemilbaba arası T2 hattına bir yenisi daha ekleniyor. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının tamamlanmasıyla birlikte yeni T3 hattı hizmete açılıyor. İldem, Beyazşehir, Cumhuriyet Meydanı, Otogar, Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyakent ile Kumsmall’ı birbirine bağlayan T3 hattıyla 30 kilometre boyunca kesintisiz ve konforlu ulaşım dönemi başlıyor.”

“YENİ HATTIMIZLA BİRLİKTE TOPLAM 74 ARAÇ, 66 İSTASYONLA HİZMET VERİLECEK”

Yeni hat ile birlikte günlük 461 sefer yapılacağını, yaklaşık 20 bin kilometre yol kat edileceğini ifade eden Büyükkılıç, “Yeni hattımızla birlikte toplam 74 araç, 66 istasyonla hizmet verilecek olup, günlük 461 sefer yapılacak ve yaklaşık 20 bin kilometre yol kat edilecek. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım anlayışıyla gece gündüz demeden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu toplu ulaşım sistemi sunmaya devam ediyor” diye konuştu.

1ha

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