İldem’den Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yeni otobüs hattı açılıyor

Kent merkezine uğramadan direkt olarak ulaşım imkanı sunan 19 numaralı İldem-Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hattı ile hızlı ve konforlu ulaşım seçeneği sağladıklarını ifade eden Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, "Dünyanın pek çok büyük kentinde uygulanan örümcek ağı toplu taşıma modelini benimseyerek, Kayserili vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırma hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

Daha önce hayata geçirdikleri çevresel hatlar aracılığıyla vatandaşların ulaşım konforunu iyileştirdiklerini dile getiren Canbulut, şehir merkezine gitmeden alternatif güzergahlar oluşturduklarını ifade etti. Canbulut, “Bu bağlamda Mevlana Mahallesi'nden başlayarak 10 mahalleyi geçerek Şehir Hastanesi'ne ulaşan ve İldem’den başlayarak OSB’ye uzanan çevresel hatlarımızı devreye almıştık. Oluşturduğumuz iki çevresel hattımızda yaklaşık günlük 1.000 yolcu kapasitesine ulaşmıştık. Şimdi de aynı şekilde, Beyazşehir - Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi güzergahına ulaşacak olan yeni hattın da vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

19 numaralı yeni hat, 4 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacak.