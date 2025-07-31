İldem’e 600 Yataklı Hastane Müjdesi: Kayseri'nin Sağlık Altyapısı Güçleniyor

Bölgedeki içme suyu deposu inşaatını yerinde inceleyen yetkililer, yeni hastane projesinin sağlık hizmetlerini iyileştireceğini ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Hastane projesinin bakanlık tarafından onaylandığı ve sağlık hizmetleri için tahsis edilen arsanın Milli Eğitim Bakanı tarafından desteklendiği ifade edildi.

Bu yeni sağlık kompleksi, Kayseri Şehir Hastanesi’nin yükünü hafifletecek ve özellikle İldem ile Gesi bölgelerinin hem sağlık hem de sosyal açıdan canlanmasına katkıda bulunacak. Yetkililer, bu tür yatırımların Kayseri’nin gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, sağlık alanındaki bu gelişmelerin şehrin vizyonuna güç katacağını belirtti.

Yeni hastanenin inşasıyla birlikte, Kayseri’nin sağlık altyapısının daha da güçlenmesi ve bölge halkının sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sağlaması hedefleniyor.