  • İldem'e gelişmiş çınar yapraklı dut ağaçları dikildi

Melikgazi'yi yeşillendirmek için çeşitli türdeki büyük ağaçları toprakla buluşturduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi'mizi yeşillendirmek için birçok alanda ağaç dikim çalışmaları yapıyoruz. Ağaç dikmek ahirete yatırım yapmak gibidir' dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Belediyesi personelleri, İldem Bölgesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 10-15 yaşında çınar yapraklı dut ağaçları dikimi gerçekleştirdi. Melikgazi Belediyesi olarak ‘Fidan değil ağaç dikiyoruz’ diyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizi yeşillendirmek için birçok alanda ağaç dikim çalışmaları yapıyoruz. Ağaç dikmek ahirete yatırım yapmak gibidir. Hayırların en büyüklerinden bir tanesi de ağaç dikmektir. Melikgazi Belediyesi olarak sloganımız ‘Fidan Değil Ağaç Dikiyoruz’. Ağaçlarımız çok büyük olduğu için elle değil; kepçeyle dikiyoruz. 10-15 yaşında 25-30 kutur genişliğinde çınar yapraklı dut ağaçlarımızı İldem bölgesinde Alpaslan Türkeş Bulvarımızdaki refüje diktik. Saksılı ağaçlarımızı yılın 365 günü dikebiliyoruz. Mevsimini beklemeye gerek kalmıyor. Damlama sulamayla da ağacın köküne sulama işlemi yaptığımız için ağacın büyüyen kökleri yola zarar vermiyor. Melikgazi'nin her bölgesine bu ağaçlardan dikiyoruz. Mesai arkadaşlarımızın da eline sağlık. Sağ olsunlar özveriyle çalışıyorlar. Tam 5 bin tane çınar, dut, ıhlamur ve diğer ağaçlardan aldık. Melikgazi’ye süre kazandırıyoruz. 10-15 sene küçük fidanın büyümesini beklemeden, büyümüş ağaçları dikerek ilçemizin hızla yeşillenmesini sağlıyoruz. Bütün bölgelerimizde ağaçlandırma çalışması bitti ve ışıklandırma devam ediyor. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

