İldem Gesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmaları tamamlandı

Melikgazi Belediyesi, İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde yapımını tamamladığı sosyal tesiste tefriş çalışmalarına başladı.

Sosyal tesis hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde Hz. Ebubekir Cami'nin ön tarafında müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edecekleri bir mekâna ihtiyaç vardı. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak güzel ve nitelikli bir tesisimizi buraya kazandırıyoruz. Bu sosyal tesisimizde çay, kahve, tost gibi farklı imkanlar ve çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bu tesisin hemen karşısında zaten bizim çok güzel bir akıl küpü kütüphanemiz var. Yoğun bir şekilde gençlerimiz burayı kullanılıyor. Onun alt katında kafeteryası var. Gençlerimiz inşallah hem orayı hem de burayı kullanacaklar. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi tefrişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamlandıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.