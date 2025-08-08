İldem Pazar Yeri'nde Köy Pazarı Heyecanı

Melikgazi ilçesinde İldem Pazar Yeri'nde kurulan köy pazarı, üreticilerle vatandaşları bir araya getiriyor. Bu pazar, taze meyve ve sebzeleri doğrudan üreticiden alarak vatandaşların sofralarına ulaştırmayı amaçlıyor.

İldem, Keykubat ve Tacettin Veli Mahallesi'nde açılan köy pazarları, yerel çiftçilerin ürünlerini sunmaları için bir fırsat sunuyor. İldem Köy Pazarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri; Keykubat Köy Pazarının Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri; Tacettinveli Köy Pazarının ise Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri açık olduğu belirtildi.

Kayseri çevresindeki çiftçiler, domates, patates, soğan, elma, armut gibi çeşitli organik ürünlerini bu pazarda satışa sunarak, hem ucuz hem de kaliteli gıda seçenekleri sunuyor.

Pazar ziyareti sırasında esnafa önlük, ceket, kalem ve fiyat etiketi hediye edildi. Ayrıca, vatandaşlarla yapılan sohbetler, pazarın sosyal bir buluşma noktası haline geldiğinin de altını çiziyor.

Köy pazarları, hem üreticilere hem de tüketicilere önemli bir ekonomik katkı sağlarken, doğal ve sağlıklı ürünlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlar, bu fırsatlardan yararlanmak için köy pazarlarını ziyaret etmeye davet ediliyor.

