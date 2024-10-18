İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi açılışa hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 25 Ekim Cuma günü açılışının yapılacağı İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi Projesi’ne yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Bizim mutlu anımızı paylaşmak üzere tüm hemşehrilerimizi, sporsever dostlarımızı, kitap kurdu canlarımızı açılışımıza davet ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan toplam 5 bin metrekare inşaat alanına yapılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi’nin son durumunu yerinde inceledi. Sosyal yaşam merkezi incelemesinde Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Merkez içerisindeki alanları tek tek gezerek, son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediye başkanlarımızla beraber el ele hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlayış içerisinde Büyükşehir Belediyemizin İldem ve Yeşilyurt mahallerine yakışacak şekilde bir sosyal, spor tesisini hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 5 bin metrekare inşaat alanının üzerinde, 2 bin 500 vatandaşa hitap edecek kapasitede spor alanı, bölgedeki okulların ihtiyacına cevap verecek kapasitede kütüphane, ayrıca ihtisas kütüphanelerinden olan çocuk kütüphanesi ile birlikte önemli bir tesisi hayata geçirdiklerini ifade etti. Tesis hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, “Tesisimizin iki yüzme havuzuyla, bölgenin bu alandaki ihtiyacına cevap verecek olacağını, 2024 Yılı ACES Avrupa Spor Şehri Kayseri’mize yakışacağını, fitness merkezleriyle, plates salonlarıyla hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlerimizi en güzel hizmetlerle buluşturacağını ifade etmek istiyorum. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi Projesi’nin 25 Ekim Cuma günü açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un da katılacağını hatırlatarak, “Bizim mutlu anımızı paylaşmak üzere tüm hemşehrilerimizi, sporsever dostlarımızı, kitap kurdu canlarımızı açılışımıza davet ediyoruz. Ayrıca kitap fuarımız devam ediyor, yine milyonları, kitaplarımızla, yazarlarımızla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

3 bölgeye daha yeni tesisler kazandırılacak

Talas, Altınoluk ve Ziya Gökalp mahallelerinde de çok amaçlı tesisleri vatandaşların hizmetine sunacaklarını duyuran Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü; “Talas bölgesinde tamamladığımız tesisimizin en kısa zamanda hizmete sunulacağını, Altınoluk bölgesindeki tesisimizin de ikinci etabının ihalesinin yapıldığını ve oranın da en kısa zamanda hayata geçirileceğini belirtelim. Yine önemli çalışmamız olan Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi standartlarına uyacak büyüklükteki çok amaçlı tesisimizi hayata geçireceğiz.”

İldem Sosyal Yaşam Merkezi projesi kapsamında, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, stüdyolar, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek çalışma odası, bilgisayar odası, kütüphane, kafeterya bulunacak. Ayrıca çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı yer alacak olan projede, yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcut olacak.