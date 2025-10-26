İleri Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları için yeni yönetmelik yürürlükte
Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik' ile laboratuvar tıbbında yeni dönem kapıları aralandığını duyurdu.
