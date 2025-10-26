İleri Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları için yeni yönetmelik yürürlükte

  • Haberler
Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik' ile laboratuvar tıbbında yeni dönem kapıları aralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, laboratuvar tıbbında yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada: “24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” ile laboratuvar tıbbında yeni dönem kapıları aralandı” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

