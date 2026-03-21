İleri yaşlarda sağlık sorunları

Dr. Yavuz Sultan Selim Akgül: İleri yaş döneminde bazı sağlık sorunları diğer yaş gruplarından farklı şekilde ortaya çıkmaktadır

(RHA)- Kayseri Şehir Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Yavuz Sultan Selim Akgül, 18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, “İleri yaş döneminde bazı sağlık sorunları diğer yaş gruplarından farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Biz bu durumları geriatrik sendromlar olarak adlandırıyoruz. Bunlar arasında; unutkanlık ve bilişsel sorunlar, kas ve kemik erimesi, çoklu veya uygunsuz ilaç kullanımı, düşmeler, beslenme bozuklukları ve idrar kaçırma gibi durumlar yer almaktadır" dedi.

18-24 Mart arası ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla değerlendirmelerde bulunan Kayseri Şehir Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Yavuz Sultan Selim Akgül, ülkemizdeki yaşlı nüfusa dikkat çekti. Akgül, “Bilindiği üzere her yıl 18–24 Mart tarihleri ülkemizde Yaşlılara Saygı Haftası olarak anılmakta ve yaşlı bireylerin toplumdaki yeri ile sağlıklı yaşlanma konusunda farkındalık oluşturulmaktadır. Bu hafta; yaşlı bireylerimize sunduğumuz sağlık hizmeti konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak açısından da önemli bir fırsattır. Günümüzde yaşam koşullarında, teknolojide ve sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler insanların yaşam süresinin uzamasına önemli katkılar sağlamaktadır. Buna paralel olarak hem dünyada hem de ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus, TÜİK’in son verilerine göre yüzde 11,1 düzeyindedir ve bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 27’ye ulaşması öngörülmektedir. Bu demografik değişim, yaşlı sağlığına yönelik hizmetlerin ve geriatrik yaklaşımın önemini her geçen gün daha da artırmaktadır" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Akgül, "Bu vesileyle vatandaşlarımızın henüz yeterince tanımadığı Geriatri bölümümüz hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Geriatri, iç hastalıklarının bir yandalı olup, yaşlı bireylerin sağlık sorunlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir tıp alanıdır. Kronik hastalıkların yönetiminin yanı sıra; fonksiyonel kapasitenin korunması, ilaçların doğru kullanımı ve yaşam kalitesinin artırılması gibi alanlarda hizmet vermektedir.”“YAŞAMA YILLAR KATMAK DEĞİL, YILLARA YAŞAM KATMAK”

Yaşlılıkta yaşam süresinin uzunluğu yerine sağlıklı ve aktif bir yaşam olması gerektiğini söyleyen Akgül, “Bugün modern tıpta hedef yalnızca yaşam süresini uzatmak değil, ileri yaşların sağlıklı ve aktif bir şekilde yaşanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım geriatri biliminin mottosunda çok güzel ifade edilir. 'Yaşama yıllar katmak değil, yıllara yaşam katmak’ Yani amaç yalnızca daha uzun yaşamak değil; yaşlılık döneminin bağımsız ve aktif bir yaşam dönemi olmasıdır. İleri yaş döneminde bazı sağlık sorunları diğer yaş gruplarından farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Biz bu durumları geriatrik sendromlar olarak adlandırıyoruz. Bunlar arasında; unutkanlık ve bilişsel sorunlar, kas ve kemik erimesi, çoklu veya uygunsuz ilaç kullanımı, düşmeler, beslenme bozuklukları ve idrar kaçırma gibi durumlar yer almaktadır. Yaşlılıkta sık görülen bu durumların önemli bir kısmı erken fark edildiğinde önlenebilir ya da uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir. Bu nedenle yaşlı bireylerde düzenli sağlık değerlendirmeleri ve kronik hastalıkların doğru yönetimi büyük önem taşımaktadır. Kayseri Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği olarak, 2 Geriatri uzmanı ve 1 Gerontologdan oluşan ekibimizle, bizler de yaşlı bireylerimize bu bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI YAŞLANMA İÇİN ÖZELLİKLE 5 TEMEL KURALI VURGULAMAK İSTERİM”

Sağlıklı yaşlanma için 5 temel özellik sayan Akgül, “Sağlıklı yaşlanma için özellikle 5 temel kuralı vurgulamak isterim. Dengeli ve yeterli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sosyal hayatın içinde kalmak, zihinsel aktiviteleri sürdürmek, düzenli sağlık kontrolleri. Bu 5 unsur, yaşlılıkta, sağlıklı ve bağımsız bir yaşamın temelini oluşturmaktadır. Unutmamak gerekir ki bir toplumun gelişmişlik düzeyi sadece teknolojik gelişmelerle değil, yaşlı bireylerine sunduğu yaşam kalitesi ve gösterdiği saygı ile ölçülür. Yaşlılarımız toplumumuzun tecrübe ve birikimini temsil eden en kıymetli değerlerimizdir. Bu hafta vesilesiyle yaşlı bireylerimizi sağlıklı yaşlanma değerlendirmeleri ve kronik hastalık yönetimleri için Kayseri Şehir Hastanesi Geriatri Kliniğimize beklediğimizi özellikle hatırlatmak isterim. Tüm büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

