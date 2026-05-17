İlhan Palut: Yarından itibaren kupa finaline hazırlanacağız

Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Kupası finalini düşünerek rotasyonlu ve genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktıklarını ifade eden Palut, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Ligi iyi bir sonuçla tamamlamak istediklerini belirten Palut, “Geçen hafta camia olarak üzülen bir rakip vardı karşımızda. Bu vesileyle Kayserispor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Final maçı öncesinde sakat oyuncuların tedavilerinin sürdüğünü kaydeden deneyimli teknik adam, yoğun maç temposu nedeniyle bazı futbolcuları dinlendirdiklerini ifade etti.

Karşılaşmanın dengeli geçtiğini dile getiren Palut, “Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Başa baş bir oyun oldu, biz de kazanabilirdik. Kayserispor kazandı. Teknik anlamda yeteri kadar fırsat bulduğumuz bir oyun, ancak daha iyi savunma yapmamız gerekirdi. Zaman zaman Kaysersipor’u az adamla yakaladık. Tabi tam tersi de oldu. Genel anlamda keyifli bir maç oldu” diye konuştu.

Türkiye Kupası finaline odaklandıklarını kaydeden Palut, “Yarın itibarıyla cuma günkü kupa finaline hazırlanmaya başlayacağız. Bir yandan sakatlık durumları son dakika belli olacak oyuncularım var. Onları da takip edeceğiz. En güçlü ve kararlı bir şekilde final maçını oynayacağız” ifadelerini kullandı.

