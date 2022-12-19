İlhan Parlak: “Güzel bir kamp dönemi geçirdik”

Yukatel Kayserispor Perşembe günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı Türkiye Kupası maçına hazırlanıyor. Bugün kulüp tesislerinde yapılan antrenmanlarda futbolcular kondisyon çalıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, “Lige iyi başladık. Dünya kupasına kadar çok iyi bir performans gösterdik. 10 günlük iznin ardından Antalya’da kampta toplandık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik, çalışmalarımız çok iyiydi. Hocamız farklı formatlarda oyun anlayışı üzerinde durdu. Onlarda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir kampın ardından tekrar şehrimize döndük. Burada antrenmanlara başladık. Önümüzde bir Gençlerbirliği kupa maçı var, ona hazırlanıyoruz. Kupa da bizim için çok önemli. Geçen sene final oynamış bir takımız. İnşallah bu sene o kupayı alırız” şeklinde konuştu.

Bir Messi hayranı olduğunu söyleyen Parlak, “Her fırsat bulduğumda kendisini canlı izlemeye de giderim. Bence dünya futbolunun gelmiş, geçmiş en iyisi. Onu izlerken aldığım keyfi bana başka hiçbir şey vermiyor. Böyle bir futbolcunun dünya kupasını hak ettiğini düşünüyorum. Futbolun adaleti varsa o kupanın Messi’e gideceğini inanıyordum. Kendim almış kadar sevindim. Dünya futbolunun Messi’e bir dünya kupası borcu vardı. Dün de o işlem tamamlandı” ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: ‘ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR KUPA MAÇI VAR’

Çok güzel ve sağlıklı bir ortamda iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Kayserispor Teknik Direktör Çağdaş Atan da, “Aramızda sadece Ali Karimi ile Majid Hosseini yoktu, dünya kupasında olduklarından dolayı. Herhangi bir sakatlık durumu yaşamadık. Fiziksel anlamda istediğimiz verileri aldık. Farklı oyunlar denediğimi 3 tane hazırlık maçı oynadık, iyi sonuçlar aldık. Oyuncularla konuştum yavaş yavaş hazır hale geliyoruz. Önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Kupa maçını oynayıp ligde hafta sonu oynanacak maçları izleyeceğiz. İlk hafta maçımız yok. Ondan sonra Alanya maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

Kayserispor'da başkan seçilen Ali Çamlı’ya başarılar dileyen Atan, “Berna Gözbaşı’na bana bu kulüpte çalışma imkanı verdiği için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bence hem hayatından hem kariyerinden hem mesleğinden çok büyük fedakarlıklar yaparak Kayserispor’a çok önemli hizmetlerde bulundu. Ona bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ailesiyle mutlu bir hayat diliyorum. Belki ilerle yolları tekrar Kayserispor ile kesişebilir. Çünkü kendisi bir Kayserispor sevdalısı. Bu kulüp içerisinde daha önce görev almış bu kulübün şartlarını bilen yeni başkanımız Ali Çamlı oldu. Ona da yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu kulübün bu seneki amaçları ve hedefleri belli. Bu hedef doğrultusunda aynı mantalitede beraber çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MAME THİAM: ‘TAKTİKSEL OLARAK BAZI YENİLİKLERE ÇALIŞTIK’

Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Mame Thiam ise şunları söyledi: “Bence çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Orada çok iyi çalıştık. Hazırlık maçları oynadık, güzel maçlardı. Taktiksel olarak bazı yeniliklere çalıştık. Umarım önümüzdeki dönemde ligin kalan kısmında çok daha iyi olacak.”

Dünya kupasından şampiyon olan Arjantin’i tebrik eden Thiam, “Afrika futbolu olarak biz gelişmeye devam ediyoruz. Buna da Fas örneğinde görebiliriz. Bu gelişmeyi sağlarken sahalara ve stadyumda yatırım yapmalıyız. Bence bu turnuvada şunu gördük ki herkesin söyleyebileceği bir söz var” dedi.