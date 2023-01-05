İlhan Parlak ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak bu sezon ilk golünü kaydetti.

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  • 05.01.2023 14:26
  • Güncelleme: 05.01.2023 14:33
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İlhan Parlak ilk golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak bu sezon ilk golünü kaydetti.

İlhan Parlak, Yukatel Kayserispor’un sahasında oynadığı ve 4-2 kaybettiği Vavacars Fatih Karagümrük maçında golle tanıştı. Vavacars Fatih Karagümrük maçına yedek olarak başlayan İlhan Parlak 69. dakikada Mario Gavranovic’in yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 3 dakika sonra topu kafa ile ağlara göndererek takımının ikinci golünü atan İlhan Parlak’ın kalan dakikalarda çabası yetmedi.

Ligde geride kalan 17 hafta sonunda 10 kez forma giyen İlhan Parlak suskunluğunu Fatih Karagümrük maçında bozmuş oldu.

İHA

Kayseri Gündem
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