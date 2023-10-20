İlhan Parlak’tan Başkan Ali Çamlı’ya yalanlama

Kayserispor alt yapısından yetişen ve yine aktif futbolculuk hayatına Kayserispor’da nokta koyan İlhan Parlak, Başkan Ali Çamlı’nın bir televizyon kanalında kendisine yönelik sözlerini yalanladı. İlhan Parlak, açıklamasında, “Sayın Ali Çamlı’nın bir TV programında yayınlanan ve tarafımla ilgili gerçek dışı ve asılsız açıklamalarını üzüntüyle izledim. Sezon başında, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerimdeki kazanımlarımı; her konuda aktarabilmek ve kariyerimi Kayserisporumda verilecek her görevle devam ettirmek için başka kulüplerden gelen ciddi maddi teklifleri reddettim. Sayın Ali Çamlı ile görüşmemizde; bana, antrenör Sayın Çağdaş Atan’ın beni istemediğini ve 5 Ağustos’a kadar beklememi ve diğer görevler için de beni değerlendirmek istediğini söylemiştir. Ancak bu tarih öncesi ve sonrasında herhangi bir dönüş yapmayarak benim telefonlarıma da cevap vermemiştir. Bütün bu süreçte, hiçbir maddi talebim olmamıştır. Televizyon programında yayınlanan videodaki konuşmasında şahsım adına söyledikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafımla ilgili iftira niteliğindeki bu açıklamaları, kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Kayserisporla ilgili hayallerim devam etmektedir. Bu doğrultuda gelecekte Kayserisporumuzun hizmetinde çalışmalar yürüteceğimi belirtir, kamuoyuna saygılar sunarım” açıklamasında bulundu.