İlim hikmet bayram buluşması gerçekleşti

Gelenek haline gelen bayramlaşma programı İlim Hikmet Vakfında gerçekleşti.Ali Karaca'nın Kur an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlim Hikmet Vakfı başkanı Fatih Kaya bir açılış konuşması yaptı.Ardından konuşmacılar günün öneminde bahsettiler. Özellikle müslümanların birlik beraberliğe en ihtiyaç duyacakları dönemi yaşadıklarını belirten konuşmacılar Kurban bayramının öneminden bahsettiler.Ayrıca kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Memduh Sungur kardeşimizin ruhuna fatiha okundu.Program bayramlaşma merasimi ile son buldu.