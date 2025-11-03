İlim Hikmet Vakfı 32 Yaşında: 'İyiliğin ve Düşüncenin Ocağı Kayseri'de Tüten Bir Işık'

Ergenç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin en zor dönemlerinde kaba kuvvetin değil, iyiliğin, bilginin ve düşüncenin toplumu dönüştüreceğine inanan bir grup gencin adımıyla başlayan bu yolculuk, bugün insanlığın faydasını önceleyen bir düşünce ocağına dönüştü. 32. yılımızda tüm mütevelli üyelerimize ve gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden kardeşlerimize rahmet diliyoruz.”

Yarım asra yaklaşan geçmişiyle Kayseri’de özgür düşünceyi, yüksek ahlakı ve toplumsal faydayı önceleyen vakıf, bu yıl dönümünde de “iyilik temelli bir duruşun” temsilcisi olmaya devam ediyor. Başkan Ergenç’in mesajı, vakıf çatısı altında yetişen tüm gönül insanlarına bir selam niteliği taşıyor.