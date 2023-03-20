İlim Hikmet Vakfı, depremzedeleri Hayır Çarşısı'nda ağırladı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından, depremzedeler yararına ve Kayseri'de bulunan depremzedelerin de davet edildiği bir 'Hayır Çarşısı' düzenlendi.

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  • 20.03.2023 12:01
  • Güncelleme: 20.03.2023 12:54
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İlim Hikmet Vakfı, depremzedeleri Hayır Çarşısı'nda ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından, depremzedeler yararına ve Kayseri’de bulunan depremzedelerin de davet edildiği bir ‘Hayır Çarşısı’ düzenlendi.

Mimarsinan Parkı içinde bulunan Park Kafe’de depremzedeler yararına düzenlenen hayır panayırına Kayseri’de bulunan depremzede ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Kayserili hanımlar tarafından hazırlanan, pasta, börek, tatlı ve yöreye özgü arabaşının ikram edildiği hayır çarşısında Kayserili ailelerle depremzede aileler tanışma imkanı buldu. Yurtta ve Kayseri’de bir kısım evlerde kalan depremzedelere aynı zamanda Kayseri ve Kayseri tarihi ile ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu hayır çarşısından depremzede aileler ücretsiz yararlanırken, Kayserili aileler de onlarla tanışma ve deprem bölgesine katkıda bulunma imkanı buldu.

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İHA

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