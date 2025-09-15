İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Pikniği'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Piknikte çocuklar için yaşlarına uygun çeşitli yarışmalar ve eğlenceler düzenlenirken, yetişkinler de toplu sohbet ve muhabbet imkanı buldu. Gönüllüler, dünya gündemindeki önemli konulara, özellikle Gazze meselesine dikkat çekerek, Müslümanların üzerindeki görev ve sorumlulukları tartıştılar. Ailede eğitimin önemine vurgu yaparak, gençlerimize sahip çıkmanın gerekliliği üzerinde durdular.

Kayseri İlim Hikmet Vakfı Başkanı Erdal Ergenç, vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. İslami hareketin, durmaksızın ve enerjisini kaybetmeden nesilden nesile aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Bu anlamlı etkinlik, katılımcılara hem sosyal bir bağ kurma fırsatı sundu hem de toplumsal sorumlulukları hatırlattı.