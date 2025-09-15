  • Haberler
  • Gündem
  • İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Pikniği'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Pikniği'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İlim Hikmet Vakfı gönüllüleri, 40 yılı aşkındır her yıl aralıksız düzenledikleri geleneksel kardeşlik pikniğini bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirdi. Mimarsinan Mahallesi'ndeki Evliyalar Parkı'nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce aile katıldı.

İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Pikniği'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Piknikte çocuklar için yaşlarına uygun çeşitli yarışmalar ve eğlenceler düzenlenirken, yetişkinler de toplu sohbet ve muhabbet imkanı buldu. Gönüllüler, dünya gündemindeki önemli konulara, özellikle Gazze meselesine dikkat çekerek, Müslümanların üzerindeki görev ve sorumlulukları tartıştılar. Ailede eğitimin önemine vurgu yaparak, gençlerimize sahip çıkmanın gerekliliği üzerinde durdular.

Kayseri İlim Hikmet Vakfı Başkanı Erdal Ergenç, vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. İslami hareketin, durmaksızın ve enerjisini kaybetmeden nesilden nesile aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Bu anlamlı etkinlik, katılımcılara hem sosyal bir bağ kurma fırsatı sundu hem de toplumsal sorumlulukları hatırlattı.

İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Pikniği'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım'
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Gönül isterdi ki evimizde 3 puan alalım"
Fenerbahçe Başkanı Koç, 'En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı'
Fenerbahçe Başkanı Koç, “En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı”
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Kayseri Üniversitesi'ne Külliye Müjdesi: Cami ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı
Kayseri Üniversitesi’ne Külliye Müjdesi: Cami ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı
Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!
Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!
Bir Hafta Bir Yazar: Mehmet Akif Şöhretli
Bir Hafta Bir Yazar: Mehmet Akif Şöhretli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!