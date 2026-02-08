İlim Hikmet Vakfı mensupları 13. Kozaklı Kardeşlik Kampı'nda buluştu

Kayseri İlim Hikmet Vakfı, 13. Kardeşlik Buluşması için vakıf mensubu ailelerle ‘Geleceğin İmarında Ebeveynlerin Rolü’nü konuşmak üzere Kozaklı'da bir araya geldi.

İlim Hikmet Vakfı Başkanı Erdal Ergenç, programda yaptığı açılış konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinerek son 50 yılda ülkemizde ve İslam Dünyasında yaşanan önemli olaylar hakkında bilgiler verdi.

Kardeşlik buluşmasının ilk konuşmacısı Kayü Öğretim Görevlisi Dr. Osman Utkan, ebevynlerin öncelikli sorumluluklarının çocuklarına iyi örnek olmak olduğunun altını çizerek, yetiştirdikleri çocukların anne babanın eseri, sırrı ve duası olduğunu belirtti.

Dr. Osman Utkan, çocuklarımız için yaptığımız duanın içten ve yürekten olmasının onların geleceği için önemli olduğunu, içtenliksiz, yüzeysel taleplerin Allah katında makbuliyetinin olmadığına değinerek, ebeveynlerin çocuklarının maddi gelecekleri için olan dua ve taleplerinin ne yazık ki onların ahlaklı ve iyi birer insan olmaları için içtenlikli bir talep haline gelmediğini ifade etti.

Utkan, tecrübeli bir iletişim hocası olarak şu ana kadar edindiği birikimlerin kendisini ‘en iyi iletişimin susmak olduğu’ noktasına getirdiğini belirterek, ebeveynlerin en önemli görevlerinin çocuklarından yakınmak değil onlara her konuda iyi örnek olmaktan geçtiğini vurguladı.

Özellikle dijital ve sosyal medya bağımlılığının ebeveyleri de etkisi altına aldığını, onların bu meşguliyetlerinin çocukları için kötü örnek olduğunu, her türlü lüzumsuz meşguliyetimizden, gereksiz paylaşımlarımızdan ve beynimizi bakışlarımızla yoğunlaştırdığımız her türlü görüntüden ağır bir sorumluluk altında olduğumuzu ifade eden Utkan, gerçek hayattan ve kendi yaşam öyküsünden verdiği örneklerle konuşmasını tamamladı.

Kardeşlik Buluşmasının ikinci gününün konuşmacı konuğu ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlilerinden Dr. Ayşe Nur Özkan'dı.

Aynı zamanda Kadıköy Müftülüğü'nde Merkez Vaizesi olarak görev yapmakta olan Dr. Ayşe Nur Özkan da ebeveylerin çocuklarıyla iletişimi, onlarla vakit geçirmesi, onlara örnek olmasının öneminden bahsetti.

Çocukların ve gençlerin önünde sınırsız iletişim seçeneği olduğunu ifade eden Özkan, onların haz ve hız çağının etkisinde olduğunu, taleplerinde acelecili olduklarını, onları yeteneklerine göre yönlendirmenin önemine değindi.

İki günlük yüz civarında ailenin çocuklarıyla beraber katıldığı Kardeşlik Kampı programı, konuşmacılara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.