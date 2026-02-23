  • Haberler
Kayseri İlim Hikmet Vakfı, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor. Vakıfta sekiz yıl önce başlatılan Mukabele geleneği, bu yıl da Ramazan boyunca sürdürülüyor.

İlim Hikmet Vakfı Mukabele Geleneği Ramazan Boyunca Devam Ediyor

Kur’an’ın Derinliklerine Yolculuk

Her gün ikindi namazının ardından Kur’an-ı Kerim’den bir cüz katılımcılar tarafından okunarak geliniyor ve ardından detaylı bir anlatım gerçekleştiriliyor. Okunan bölümün muhtevası, tarihi arka planı, önemli ayetleri ve kavramları katılımcılara aktarılıyor. Bu sunumlar, Kur’an’ın mesajlarını daha iyi anlamak isteyenlere rehberlik ediyor.

Manevi Atmosferi Pekiştiren Buluşma

Her gün farklı kişilerin sunduğu bu program, Ramazan ayının ruhunu pekiştirirken katılımcılar için bir buluşma noktası oluşturuyor. Kur’an-ı Kerim’in mesajlarını derinlemesine kavramak isteyen vatandaşlar, vakıfta düzenlenen mukabele geleneği sayesinde Ramazan’ın manevi iklimini daha yoğun şekilde yaşıyor.

 

 

 

