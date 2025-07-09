İlim Hikmet Vakfı'nda 31 Yıllık Miras Yeni Nesle Emanet

Genel Kurul Divan Başkanlığını üstlenen vakfın ilk başkanı Ahmet Taş, kurucu isim Oğuz Memiş’in vakfın gelişimine katkılarının altını çizerek kendisine sağlık ve afiyet temennilerinde bulundu. Vakıf tarihinde dönemsel başkanlık görevlerini üstlenen Şükrü Karaosmanoğlu, Mustafa Doğu, Osman Gerçek ve Fatih Kaya’nın ardından yeni dönem, genç bir kadronun sorumluluğuna devredildi.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ergenç liderliğinde şekillenen ekipte Atabay Çelik, Özdemir Atasoy, Harun Çelik ve S. Talha Gerçek yer aldı. 7’den 70’e toplumun her kesimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ahlaklı ve bilinçli nesiller yetiştirme vizyonunu sürdüren vakıf, yetim ve sosyal yardımlarıyla da şehir halkının gönlünde müstesna bir yer edinmiş durumda