İlim Hikmet Vakfı'nda Bayramlaşma

Sahabiye Mahallesi Şehir Tiyatrosu arkasındaki vakıf binasında gerçekleşen buluşma, vakıf üyeleri için hem manevi bir paylaşım hem de birlik beraberliğin pekiştiği özel bir an oldu.

İlim Hikmet Vakfı mütevvelli, yönetici ve mensuplarının iştirak ettiği bayramlaşma programında Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Talha Gerçek katılımcılara teşekkür ederek, bayramlaşma ve birlik beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çekti.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından vakıf mütevelli heyeti, yöneticiler ve mensuplar bir araya gelerek bayramın manevi atmosferini paylaştı. Katılımcılar, bayramlaşmanın sadece bir gelenek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yeni binada gerçekleşen buluşma, vakfın kültürel ve sosyal faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırırken, çok sayıda mensubun katılımıyla coşkulu bir atmosfer yaşandı.