  • Haberler
  • Gündem
  • İlim Hikmet Vakfı'ndan Edebiyatla Düşünme Buluşması: 'Limon Ağacı' Üzerine Derinlikli Tahlil

İlim Hikmet Vakfı'ndan Edebiyatla Düşünme Buluşması: 'Limon Ağacı' Üzerine Derinlikli Tahlil

İlim Hikmet Vakfı Öğretmenler Komisyonu, edebiyatın dönüştürücü gücünü merkeze alan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sandy Tolan'ın 'Limon Ağacı' adlı eseri üzerine gerçekleştirilen kitap tahlili programı, Mostar Kitap Kahve'de yoğun katılımla gerçekleşti.

İlim Hikmet Vakfı'ndan Edebiyatla Düşünme Buluşması: 'Limon Ağacı' Üzerine Derinlikli Tahlil

Programın moderatörlüğünü İbrahim Bayram üstlenirken, sunumlar Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Doğan Ekici, Emrullah Toprak ve Mustafa Taşdemir tarafından yapıldı. Katılımcılar, romanın tarihsel arka planı, anlatım dili ve karakter çözümlemeleri üzerinden derinlemesine bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Sanatın Algıya Etkisi Tartışıldı

Etkinlikte, edebiyatın ve kalemin insanların algısını nasıl dönüştürebildiği üzerine dikkat çekici yorumlar yapıldı. “Sanatın eğriyi doğru, doğruyu eğri gösterebilme gücünü fark ettik” diyen katılımcılar, sanat ve sporun hayatın merkezinde hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladı.

Teşekkür ve Temenni

Program sonunda yapılan açıklamada, “Edebiyatın birleştirici gücüyle gerçekleşen bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz” denildi.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de bazı mahalelerde yasaklansa da, Yenişehir'de gelenek yaşatılıyor
Kayseri’de bazı mahalelerde yasaklansa da, Yenişehir’de gelenek yaşatılıyor
Argıncık Esnaf Odası'nda Sait Akpınar güven tazeledi
Argıncık Esnaf Odası'nda Sait Akpınar güven tazeledi
Erciyes'te eşler 'çekilmez oldun' yarışmasında
Erciyes'te eşler 'çekilmez oldun' yarışmasında
Vali Çiçek, 'Bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı, süreci hiç başlatmamaktır'
Vali Çiçek, ‘Bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı, süreci hiç başlatmamaktır’
Başkan Büyüknalbant, İNOVDER'in konuğu oldu
Başkan Büyüknalbant, İNOVDER’in konuğu oldu
Kayseri'de emekli albay eşi hayatına son verdi
Kayseri’de emekli albay eşi hayatına son verdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!