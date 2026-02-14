- Haberler
- Gündem
- İlim Hikmet Vakfı'ndan Edebiyatla Düşünme Buluşması: 'Limon Ağacı' Üzerine Derinlikli Tahlil
İlim Hikmet Vakfı'ndan Edebiyatla Düşünme Buluşması: 'Limon Ağacı' Üzerine Derinlikli Tahlil
İlim Hikmet Vakfı Öğretmenler Komisyonu, edebiyatın dönüştürücü gücünü merkeze alan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sandy Tolan'ın 'Limon Ağacı' adlı eseri üzerine gerçekleştirilen kitap tahlili programı, Mostar Kitap Kahve'de yoğun katılımla gerçekleşti.
Programın moderatörlüğünü İbrahim Bayram üstlenirken, sunumlar Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Doğan Ekici, Emrullah Toprak ve Mustafa Taşdemir tarafından yapıldı. Katılımcılar, romanın tarihsel arka planı, anlatım dili ve karakter çözümlemeleri üzerinden derinlemesine bir değerlendirme gerçekleştirdi.
Sanatın Algıya Etkisi Tartışıldı
Etkinlikte, edebiyatın ve kalemin insanların algısını nasıl dönüştürebildiği üzerine dikkat çekici yorumlar yapıldı. “Sanatın eğriyi doğru, doğruyu eğri gösterebilme gücünü fark ettik” diyen katılımcılar, sanat ve sporun hayatın merkezinde hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladı.
Teşekkür ve Temenni
Program sonunda yapılan açıklamada, “Edebiyatın birleştirici gücüyle gerçekleşen bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz” denildi.