İlim Hikmet Vakfı'ndan Edebiyatla Düşünme Buluşması: 'Limon Ağacı' Üzerine Derinlikli Tahlil

Programın moderatörlüğünü İbrahim Bayram üstlenirken, sunumlar Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Doğan Ekici, Emrullah Toprak ve Mustafa Taşdemir tarafından yapıldı. Katılımcılar, romanın tarihsel arka planı, anlatım dili ve karakter çözümlemeleri üzerinden derinlemesine bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Sanatın Algıya Etkisi Tartışıldı

Etkinlikte, edebiyatın ve kalemin insanların algısını nasıl dönüştürebildiği üzerine dikkat çekici yorumlar yapıldı. “Sanatın eğriyi doğru, doğruyu eğri gösterebilme gücünü fark ettik” diyen katılımcılar, sanat ve sporun hayatın merkezinde hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladı.

Teşekkür ve Temenni

Program sonunda yapılan açıklamada, “Edebiyatın birleştirici gücüyle gerçekleşen bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz” denildi.